Zwischen Maikammer und Berg gibt es seit Montagmittag 53 neue Corona-Fälle. Darüber hinaus sind laut Gesundheitsamt im Kreis Germersheim vier weitere ältere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gibt es 21 Neuinfektionen, in Germersheim und Umgebung 32.

Am Standort Landau des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße sind zwei weitere Patienten und ein Beschäftigter positiv auf das Virus getestet worden, am Standort Annweiler ebenfalls ein Angestellter. In beiden Fällen wird noch ermittelt. Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass an der Grundschule Herxheim ein Schüler Corona hat. Den Unterricht besuchte er das letzte Mal am vergangenen Mittwoch. Noch ermittelt wird, mit wem der Schüler engen Kontakt hatte. Das ist auch an der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach der Fall: Ein Schüler hatte sich mit dem Virus infiziert. Sein letzter Schultag war am 8. Dezember.

Auch im Kreis Germersheim gibt es neue Fälle in Einrichtungen: Nach je einem Corona-Fall an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim und in der Kita Im Schwalbennest Jockgrim wird ermittelt, wer nun zu Hause bleiben muss. Nach einer Neuinfektion in der Kita Albertino Jockgrim befinden sich die Kontaktpersonen bereits in Quarantäne.

Für Landau liegt der Inzidenzwert bei 151,4 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 112,2. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1700 Fälle gemeldet: 1225 Menschen sind wieder gesund, 16 sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es 2091 Infizierte – 1547 Menschen gelten als gesundet, 44 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 172,1.