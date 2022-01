In der Küche eines Landauer Asia-Imbisses ist im Juli 2021 ein Streit eskaliert. Wie das Landgericht Landau mitteilt, wird einem 53-Jährigen vorgeworfen, eine weitere Person mit einem großen Küchenmesser im Gesicht schwer verletzt zu haben. Dabei soll er in der Absicht gehandelt haben, sein Opfer zu töten. Der Mann überlebte den Angriff, weil ihm andere Personen zu Hilfe kamen. Er verlor jedoch sein Sehvermögen auf einem Auge. Ein abgebrochenes Fragment des Messers wurde später bei einer Operation aus dem Schädel des Opfers entfernt. Der öffentliche Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beginnt am Donnerstag, 13. Januar, um 9 Uhr im Gerichtsgebäude am Marienring in Landau.