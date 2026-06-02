Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 53-jährigen Frau aus Albersweiler. Von der Vermissten fehlt seit Anfang Mai jede Spur.

Nach Angaben der Polizei verließ die Frau am 6. Mai ihr gewohntes Umfeld. Zuletzt wurde sie in Albersweiler gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Inzwischen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 53-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, teilte die Polizei mit.

Die Vermisste ist etwa 1,62 Meter groß, hat schulterlange dunkelbraune Haare und braune Augen. Sie soll eine Bluejeans tragen und eine lindgrüne Handtasche bei sich haben. Name und Foto der Vermissten sind auf der Fahndungsseite der Polizei veröffentlicht: https://s.rlp.de/J62milU.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 287-0 entgegen. Wer die Frau sieht, soll umgehend die Polizei über den Notruf 110 verständigen.