Die Gesundheitsämter haben 52 neue Corona-Infektionen in der Südpfalz gezählt. Zehn davon in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 42 im Kreis Germersheim. In zwei Schulen im Kreis SÜW wurden insgesamt drei Schüler positiv getestet, zudem haben sich zwei Patienten des Vinzentius-Krankenhauses Landau sowie ein Bewohner des Bethesda infiziert. Die Inzidenzwerte betragen laut Landesuntersuchungsamt 150,4 im Kreis Germersheim, 57 im Kreis SÜW sowie 132,2 in Landau.