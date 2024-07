Ein 51-Jähriger hat am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Dammühlstraße in Landau Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Wie die Polizei berichtet, sprach ihn kurz danach ein unbekannter Täter an und bat darum, Geld zu wechseln. Nach dem Wechselvorgang stellte der Mann fest, dass ihm Geld aus dem Geldbeutel fehlte. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.