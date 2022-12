Am Samstagabend wurde der Polizei gegen 22.30 Uhr ein Pannenfahrzeug an der B38 in Höhe des Flugplatzes Ebenberg gemeldet. Der 51-jährige Fahrer hatte keinen Sprit mehr im Tank und die Batterie streikte. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und untersagte ihm die Weiterfahrt.