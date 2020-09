Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch eine 51-Jährige gestoppt, die ohne Führerschein unterwegs war. Die Frau war von einer Streife wegen eines Defekts an der Beleuchtung ihres Autos in der Carl-Bosch-Straße angehalten und kontrolliert worden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.