Die Gesundheitsämter in der Südpfalz melden 51 Corona-Neuinfektionen. 20 davon entfallen auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße, 31 auf den Kreis Germersheim. Das Gesundheitsamt in Landau meldet, dass sich in fünf Schulen je ein Schüler infiziert hat, rund 100 Menschen gelten als Kontaktpersonen. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz im Kreis Germersheim nun bei 133,3, im Kreis Südliche Weinstraße bei 57 und in der Stadt Landau bei 123,7.