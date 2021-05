Am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen wird im Landauer Impfzentrum die 50.000 Corona-Impfung verabreicht. Das Zentrum ist für rund 150.000 Einwohner aus der Stadt Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße gedacht, ohne die Verbandsgemeinde Maikammer, die vom Neustadter Impfzentrum abgedeckt wird. Da zumeist zwei Spritzen nötig sind, ist also bereits etwa ein Sechstel der möglichen Impfungen erfolgt. Bei rund 750 Betriebsstunden, die das Zentrum im Gewerbegebiet am Messegelände in Betrieb ist, bedeutet dies, dass in den drei Impfstraßen mehr als eine Impfung pro Minute verabreicht worden ist. Das haben Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt (beide CDU) am Morgen vor Ort vorgerechnet. Der Engpass ist und bleibt der knappe Impfstoff, so der Leitende Notarzt Peter Wollny. Das Impfzentrum könnte bei bis zu 16 Stunden Betriebszeit täglich rund 800 Menschen impfen. Stadt und Kreis wollen das in einem leerstehenden Gewerbebetrieb eingerichtete Impfzentrum mindestens bis September in Betrieb halten, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein – beispielsweise für neue Virusvarianten.