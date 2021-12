Schon seit 20 Jahren bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi selbst gepackte Weihnachtspakete nach Osteuropa, um dort Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. In diesem Jahr kamen aus der Südpfalz doppelt so viele Päckchen wie im Vorjahr zusammen.

Den Aufruf an die Bürger, fleißig Päckchen für eine Weihnachtsfreude zu packen, hatten die Serviceclubs Ladies’ Circle 46 Südliche Weinstraße, Round Table 64 Südpfalz und der Round Table 39 Weinstraße mit Unterstützung des Landauer Oberbürgermeisters Thomas Hirsch sowie der Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel gestartet. Rund 5000 Päckchen brachten die Serviceclubs aus der Südpfalz und aus dem Raum Neustadt zum Regionallager in Karlsruhe. Die Gerach-Firmengruppe hatte den Transport übernommen. Deutschlandweit gehen in diesem Jahr 156.234 Päckchen auf die Reise nach Osteuropa.