Für die angekündigte Impfaktion auf dem Campus der Landauer Universität stehen 5000 Biontech-Impfdosen zur Verfügung. Das teilt die Landauer Uni mit. Auch weitere Details der Impfaktion für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren sowie Studierende jeden Alters sind nun bekannt geworden. Geimpft wird im Audimax (Gebäudekomplex E) vom 7. bis 13. Juli, also auch am Samstag und Sonntag. Für die vom Roten Kreuz unterstützte Impfaktion ist keine Anmeldung notwendig. Einzige Bedingung ist laut Uni ein negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ebenfalls vorgelegt werden müssen der Personalausweis, der Impfpass sowie die ausgefüllten Aufklärungs- und Einwilligungsdokumente, die auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts zum Download bereitstehen. Wer nicht in Rheinland-Pfalz wohnt, muss mit seinem Studierendenausweis seine Zugehörigkeit zu einer rheinland-pfälzischen Hochschule nachweisen. In der ersten Impfwoche vom 7. bis 13. Juli wird es nur Erstimpfungen geben. Die Zweitimpfungen werden in der Woche vom 11. bis 18. August verabreicht.

