Am kommenden Samstag, 4. Dezember, gibt es eine Sonderimpfaktion im Alten Kaufhaus in der Landauer Innenstadt. Organisiert wird sie vom DRK Landau und den niedergelassenen Ärzten Cyrus Bakhtari, Andreas Hülsenbeck und Alexander Schopp. Los geht es um 9 Uhr; verimpft wird der Impfstoff der Firma Moderna. Bei der Impfaktion sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab 30 Jahren möglich. „Moderna ist ein guter mRNA-Impfstoff, der bedenkenlos auch nach einer Erst- oder Zweitimpfung mit einem anderen mRNA-Impstoff, also Biontech, verabreicht werden kann“, erklärten die Verantwortlichen der Impfaktion. Es stehen mehr als 500 Dosen Impfstoff zur Verfügung. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, der Impfausweis. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich; vor Ort wird es ein Nummernvergabesystem geben.

Die Aktion ergänzt eine weitere der DLRG in der Festhalle, die bereits ausgebucht ist.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch erneuerte mit Blick auf die angespannte Infektionslage seinen Appell: „Bitte nutzen Sie die niedrigschwelligen Impfmöglichkeiten. Denn: Impfen ist das einzige im wahrsten Sinne des Wortes Heilmittel, um die Pandemie und deren vierte Welle wirksam zu bekämpfen.“