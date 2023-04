Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Geld für Beschäftigte und die Rückkehr zu gekündigten Tarifverträgen. Das forderten rund 50 Mitarbeiter von MAN Truck and Bus und der Daimler-Niederlassung bei einem Warnstreik am Dienstag in Landau. Warum die Gewerkschaft das fordert und wie die Arbeitgeber auf die bundesweite Aktion reagieren.

„Sichtbar und hörbar, mit Bewegung und Krach“ lautete die Devise, die Ralf Köhler von der IG Metall am Dienstag um 11.20 Uhr vorgab, als die rund 50 Mitarbeiter in Landau