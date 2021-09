Der Verein Südliche Weinstraße Annweiler feierte jüngst sein 50-jähriges Bestehen. Grund für die Mitglieder zurückzuschauen: Meilensteine der touristischen Entwicklungen im Trifelsland waren in den 1970er Jahren die Entstehung des Wild- und Wanderparks und des Landschaftsweihers bei Silz, sowie des Feriendorfs im Eichwald, wie der Verein in seiner Pressemitteilung berichtet. Anfang der 80er Jahre sei der Begriff „Trifelsland“ eingeführt worden, der sich heute zu einem Identitätsmerkmal der Region entwickelt hat. Seit rund 20 Jahren, so heißt es, sei nun das Thema Digitalisierung ein wichtiger Baustein in der touristischen Entwicklung. Ebenso die Angebotsgestaltung, die touristische Infrastruktur und das Qualitätsmanagement. Heute prägen laut Verein zertifizierte Wanderwege, gut beschilderte Radwege, der Mountainbikepark Pfälzerwald, die Modellregion Tourismus für alle, die Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel und die Umsetzung des Projektbeitrags im Wettbewerb „Tourismus mit Profil“ das touristische Angebot. Trotz der Einschränkungen durch Corona konnten im zurückliegenden Jahr zudem einige neue Projekte umgesetzt werden: der Trifelserlebnisweg, die Erlebnis-App sowie unterschiedliche Flyer und Infotafeln. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1 sowie telefonisch unter der Nummer 06346 2200 oder online unter www.trifelsland.de.