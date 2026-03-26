50 Jahre, 90.000 Zuschauer, fast 50 Produktionen: Das Theater hat in Freimersheim eine lange Tradition. Zum Jubiläum bringt das Ensemble ein launiges Stück auf die Bühne.

Im Herbst 1976 scharte sich ein bunter Haufen Jugendlicher und junger Erwachsener um Hans Salm – die Geburtsstunde des Theaters Freimersheim. Unter seiner Leitung debütierten die Gruppe 1977 erfolgreich mit dem Stück „Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen“ und der Scharade „Ein aufregender Job“. Dies war der Grundstein für die Theatergruppe in ihrer heutigen Form. Immer schon war das Theater beim MGV 1875 Freimersheim angesiedelt, der seit 2017 in Kulturverein Freimersheim umbenannt wurde.

Die Ansprüche wuchsen von Jahr zu Jahr. Dem Boulevard-Theater mit bekannten Stücken namhafter Autoren ist das Ensemble bis heute treu geblieben und der jährliche Zuspruch des begeisterten Publikums weit über die Region hinaus bestätigt dieses Erfolgsrezept. Rund 90.000 Zuschauer konnten in den fünf Jahrzehnten begeistert werden. Einzig Corona hat diesen erfolgreichen Lauf brutal unterbrochen. Sonst wären es in den 50 Jahren auch 50 Produktionen gewesen.

Im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert: Begonnen hat alles mit handbemalten Leinwandkulissen, zusammengeliehenem Mobiliar, Klamotten der Großeltern; die Bewegungen noch ungelenk, Aussprache und Betonung holprig. All das hat sich weiterentwickelt, man sammelte Erfahrungen, nicht nur im Schauspiel- und Regiebereich. Bühnentechnik, Kostümierung, Maske und Deko wurden verbessert, optimiert, aufwendiger ausgestaltet und professionalisiert. Eine Vorbühne kam hinzu, der Vorverkauf wurde eingeführt, die Saalerhöhung angeschafft und seit Ende 2024 die Scheinwerfer und Beleuchtung mit LED-Technik ausgestattet.

Wo alle Fäden zusammenlaufen

Zahlreiche Akteurinnen und Akteure standen in den 50 Jahren auf und hinter der Bühne. Von Anfang an dabei: Alfred Salm, zunächst Schauspieler und Regieassistent. Er entwickelte sich bald zum künstlerischen Leiter und seit dem Ausscheiden von Hans Salm 1986 ist er der Regisseur. Sein Gespür für gute Stücke, Komik, Tempo und Timing prägt bis heute den Stil der Aufführungen und ist Garant für deren hohes Niveau.

Kopf der Gruppe ist Klaus Vonnieda, seit dem zweiten Jahr dabei. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen und er kümmert sich neben Schauspielerei und Bühnenbau um die immer umfangreicher werdenden Belange rund um die Produktionen, die immer schon ein halbes Jahr im Voraus starten. Insgesamt sind immer etwa 20 Personen oder mehr im Einsatz (Akteure auf der Bühne, Souffleusen, Maske/Frisuren, Kostüme, Bühnenbild/Technik, Licht/Ton, Layout/Plakat/Programm, Musik/Soundeffekte, Social Media), einige davon in mehreren Funktionen. Jedes einzelne Detail will genauestens geplant, überlegt und organisiert werden.

Und so darf sich das Publikum jedes Jahr aufs Neue auf unterhaltsame Boulevardstücke und auf ein für jedes Stück neu geschaffenes Bühnenbild mit allen Finessen freuen. Beispielsweise stellten 2025 neun Aus- und Eingänge, inklusive Lift mit elektrischem Antrieb, Bühnenbauer und Aktive gleichermaßen vor große Herausforderungen, sodass sogar Laufpläne entwickelt wurden.

Dieses Jahr geht es nach England

Zum 50-jährigen Jubiläum steht „Lauf doch nicht immer weg“ von Philipp King auf dem Programm; bereits 1992 hatte es das Publikum mitgerissen. Ein Freimersheimer ist erneut dabei: Dieter Vonnieda.

England 1942. Wir befinden uns im Wohnzimmer des Pfarrhauses von Merton-cum-Middlewick, der Wirkungsstätte des etwas verklemmten Pfarrers Lionel Toop (Patric Schreieck), der mit der eher mittelmäßigen Schauspielerin Penelope (Lena Vonnieda) verheiratet ist, die wiederum zufällig den ehemaligen Kollegen Corporal Clive Winton (Steven Rummel) trifft. Und dabei argwöhnisch von der Kirchenvorstandsdame Miss Skillon (Doris Jung) beäugt und mit dem Dienstmädchen Ida (Sonja Gödelmann), dem Aushilfspfarrer Arthur Humphrey (Frank Vonnieda), dem Bischof von Lax, ihrem Onkel (Klaus Vonnieda), einem ungebetenen Gast (Tobias Rauwolf) und Sergeant Towers (Dieter Vonnieda) ihre liebe Mühe hat, woraus sich ein Chaos entwickelt, das einerseits kaum zu überblicken ist und andererseits das Herz jeden Komödienliebhabers höher schlagen lassen dürfte ...

Der Dreiakter entstand mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Mit dem sprichwörtlichen „britischen Humor“ macht sich der Autor über kirchliche Würdenträger, das Militär, die Polizei oder die Rivalität unter Schauspielerkollegen lustig. Auch der militärische Gegner wird gnadenlos durch den Kakao gezogen.

Das Publikum darf sich an zehn Abenden wieder auf entspannende und humorvolle Stunden freuen. Bei wenigen Terminen gibt es noch Einzelkarten; die Abendkasse ist besetzt.

Infos und Karten

www.theater-freimersheim.de

