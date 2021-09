Die zuständigen Gesundheitsämter haben in der Südpfalz 49 Corona-Neuinfektionen gezählt – 34 im Kreis Südliche Weinstraße und 15 im Kreis Germersheim. Das teilen die Kreisverwaltungen mit. Wie das Landesuntersuchungsamt meldet, liegt die Inzidenz im Kreis SÜW bei 58,7, in Landau bei 62,1 und im Kreis Germersheim bei 48,8. Die Kommunen bleiben in der niedrigsten Warnstufe. Wie der Kreis SÜW auf Nachfrage mitteilt, waren die beiden jüngst verstorbenen Personen nicht gegen das Coronavirus geimpft, es lagen zudem Vorerkrankungen vor.