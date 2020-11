Tödlich verletzt wurde ein Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler, der am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr die Fahrbahn des Ostrings auf Höhe der Heinrich-Wittmann-Straße überqueren wollte. Er wurde beim Queren der westlichen Fahrbahn vom Auto einer 26-Jährigen erfasst und an den Fahrbahnrand geschleudert, so die Polizei. Der Mann verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Das dunkel gekleidete Unfallopfer konnte erst nach umfangreichen Ermittlungen im Laufe des Montags identifiziert werden, so die Polizei.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidium Karlsruhe unter Einbindung eines Unfallsachverständigen.