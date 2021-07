Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut hat eine 49 Jahre alte Renault-Fahrerin am Freitag um 2 Uhr an der A-65-Ausfahrt Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen neben ihr fahrenden Lkw gerammt. Wie die Polizei Edenkoben mitteilt, setzte sie setzte trotz der Kollision ihre „Schlangenlinienfahrt“ fort, bis sie von einer Streife auf der B272 am Essinger Kreisel gestoppt werden konnte. Die Fahrerlaubnis sowie der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.