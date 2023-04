Das Deutschlandticket kommt. Für 49 Euro im Monat können Fahrgäste ab dem 1. Mai im gesamten Bundesgebiet Bus, Bahn und Co. nutzen. Landaus Verkehrsdezernent Lukas Hartmann macht darauf aufmerksam, dass Arbeitgebende das Deutschlandticket ihren Mitarbeitenden noch günstiger anbieten können. Auch die Landauer Stadtverwaltung macht von der besonderen Jobticket-Regelung im Deutschlandticket Gebrauch macht. Das bedeutet, dass ihre Mitarbeitenden das Ticket noch einmal um 25 Prozent günstiger bekommen können. „Arbeitgebende haben mit dem Zuschuss die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden besonders zu unterstützen. Das macht die Stadtverwaltung gerne, und wir hoffen, dass viele Unternehmen, Behörden und Co. in Landau mitziehen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zu einer erfolgreichen Verkehrswende“, so Hartmann.