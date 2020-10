In der Südpfalz haben sich seit Mittwoch 48 neue Coronafälle bestätigt, 13 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 35 im Kreis Germersheim. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes in Landau wurden im Vinzentius-Krankenhaus Landau sechs Patienten positiv auf Covid-19 getestet. Davon sind drei Personen bereits in die häusliche Quarantäne entlassen. Die Infektionen haben keine Auswirkungen auf den Klinikbetrieb. In der Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern ist eine Pflegekraft an Corona erkrankt. Betroffen sind sechs Kontaktpersonen, davon fünf Personen unter den Patienten, die jedoch im Zuständigkeitsbereich anderer Gesundheitsämter liegen.

Ab kommenden Montag werden die Sprechzeiten des Bürgerinfotelefons in der Südpfalz ausgeweitet. Unter der Nummer 06341 940 555 ist es von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich von 14 bis 16 Uhr besetzt. Infos auch unter www.suedliche-weinstrasse.de oder auf der Seite der Landesregierung unter www.corona.rlp.de.