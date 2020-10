In Freimersheim ist eine Kindertagesstätte geschlossen worden – wegen eines Corona-Falls. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Zuletzt war vergangene Woche die protestantische Kita in Godramstein dicht gemacht worden. Neben dem Corona-Fall in der Freimersheimer Kita sind seit Montagmittag 26 weitere Fälle in der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße hinzugekommen. Der Kreis wird damit weiterhin in die Gefahrenstufe Rot eingestuft – der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 64,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Ab einem Wert von 50 gilt die Alarmstufe. Für die Stadt Landau, in der der Wert aktuell bei 38,4 liegt, gilt wieder die Gefahrenstufe Orange. Insgesamt wurden dem Landesuntersuchungsamt seit Ausbruch der Pandemie 473 Fälle aus Landau und Umgebung übermittelt: 288 Menschen sind wieder gesund, sechs sind gestorben.

21 Neuinfektionen gibt es im Landkreis Germersheim. Dort wurden bislang 571 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet: 424 sind wieder gesund, neun Menschen sind gestorben. Der Landkreis Germersheim bleibt im Corona-Aktionsplan wie der Kreis Südliche Weinstraße auf der Warnstufe Rot – der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 78,3.

Das gemeinsame Bürgertelefon des Kreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Nummer 06341 940555 erreichbar. Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden auch beim Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums unter 030 346465100 und beim Bürgertelefon der Landesregierung Rheinland-Pfalz unter 0800 575 8100 beantwortet.