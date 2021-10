In der Südpfalz gibt es 47 neue Corona-Infektionen. Wie die Gesundheitsämter mitteilen, haben sich im Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße 30 Menschen neu mit dem Virus Sars-CoV2 infiziert, im Kreis Germersheim 17. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte bei 57,8 in der Stadt Landau, 71,3 im Kreis SÜW und 72,9 im Kreis Germersheim. Die Südpfalz bleibt in der niedrigsten Warnstufe.