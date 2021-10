Die Polizei hat am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr nach eigenen Angaben einen 47 Jahre alten Mann in der Martin-Luther-Straße in Landau festgenommen – „unter erhöhter Eigensicherung und mit Schutzausstattung“, wie es in der Mitteilung heißt. Der Ältere soll den Jüngeren bedroht haben. Es habe außerdem Hinweise gegeben, dass der Ältere eine Schusswaffe dabei habe, erklärt die Polizei den Aufwand. Bei dem Mann sei ein Teleskopschlagstock und Signalmunition gefunden worden – keine Schusswaffe. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand, so die Polizei, eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden. Was genau dem Polizeieinsatz vorausgegangen ist, wird nun ermittelt.