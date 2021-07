Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr am Busbahnhof in Landau angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 46-Jähriger dem Jüngeren Schläge angedroht und Bargeld verlangt. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schrie der Täter sein Opfer an und warf eine Flasche nach dem 35-Jährigen, als dieser sich entfernen wollte. Als die Situation letztlich in einer Rangelei mündete, trennten Passanten die Männer. Die Kriminalinspektion Landau ermittelt und bittet insbesondere die Passanten, die schlichtend eingegriffen haben, sich unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.