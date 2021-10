Die Landauer Polizei hat einen 33-jährigen Betrunkenen am Dienstag gegen 9.15 Uhr am Landauer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilen, beleidigte der Mann Passanten und grölte rechtsextreme Parolen. Der Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber verbal aggressiv. Er kam einem Platzverweis nicht nach, deshalb nahmen die Polizisten den Mann mit auf die Wache. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests: 4,52 Promille. Der 33-Jährige wurde in eine Ausnüchterungszelle gesteckt, es wird unter anderem wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt. Die Landauer Polizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter Telefon 06341 281130 zu melden.