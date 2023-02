Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr ist in einer Wohnung in Landau ein 48-Jähriger mit einem Hammer auf einen 44-Jährigen losgegangen. Der 44-Jährige war bei dem 48-Jährigen zu Besuch. Sie gerieten in Streit und der Ältere schlug den Jüngeren mehrfach mit einem Hammer unter anderem auf den Kopf. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Es wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde von Polizeikräften vorläufig festgenommen. Er wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nähere Angaben zum Tatablauf liegen noch nicht vor, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage.