Eine Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der B272 bei Essingen am Mittwochmorgen verletzt worden. Die 44-Jährige war gegen 7 Uhr auf der B272 kurz vor dem Essinger Kreisel in Richtung A65 unterwegs und bremste verkehrsbedingt. Der nachfolgende Sprinter-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizei bei etwa 500 Euro. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.