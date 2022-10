Ein 43-Jähriger ist bei einem Unfall am Montag gegen 10 Uhr an der Kreuzung L512/Kirchhohl in Nussdorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 43-Jährige nach links von der L512 aus Fahrtrichtung Böchingen kommend in die Straße Kirchhohl einbiegen. Ein aus der Straße kommendes Taxi nahm ihm jedoch die Vorfahrt – der 34-jährige Fahrer wollte geradeaus über die Kreuzung weiter auf die K10. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde der 43-jährige durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.