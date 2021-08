Seit Donnerstag sind in der Südpfalz 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden: vier im Landkreis Südliche Weinstraße, 19 in der Stadt Landau sowie 19 im Kreis Germersheim.

Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Landau bleibt nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts mit 81,1 auf dem Niveau des Vortags. Am Donnerstag waren in Landau die neuen Regeln für rheinland-pfälzische Kommunen mit einer Inzidenz von über 35 in Kraft getreten. Dies betrifft vor allem die 3G-Regel. Sie besagt, dass alle Personen, die nicht geimpft oder von Covid-19 genesen sind, bei vielen Aktivitäten im Innenbereich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße ist auf 35,3 gestiegen, die im Kreis Germersheim auf 113,2 gefallen.