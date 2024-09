Rettungskräfte haben am Montag zwischen 14 und 19 Uhr im Bereich Arzheim/ Godramstein eine vermisste 42-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben gesucht und leicht unterkühlt gefunden. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Rettungskräfte von einer hilflosen Lage aus. Die Frau wurde anschließend in eine Klinik gebraucht. Beteiligt waren neben den Feuerwehren der VG Landau-Land und der Stadt Landau auch Polizei mit einem Hubschrauber und der Rettungsdienst. Der Einsatz hatte am Montag für Aufsehen im Südwesten Landaus gesorgt.