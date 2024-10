Eine 42-Jährige hatte geglaubt, nach einer Weinprobe am Samstagabend noch mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Landau fahren zu können. Doch stattdessen landete sie im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, ist die Frau in der Weißenburger Straße mit einer Mauer kollidiert. Vermutlich hatte sie ihre Geschwindigkeit nicht an die Begebenheiten angepasst. Die Radfahrerin zog sich einen Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfall war auch darauf zurückzuführen, dass sie alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. Die Frau muss mit einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle prüfen, ob sie 42-Jährigen zur Teilnahme am Straßenverkehr geeignet ist.