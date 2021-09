In der Südpfalz gibt es 41 neue bestätigte Corona-Infektionen. Wie die Gesundheitsämter mitteilen, gibt es 19 neue Fälle im Kreis Germersheim sowie je elf in Landau und im Kreis SÜW. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz im Kreis Germersheim bei 120,9, im Kreis SÜW bei 68,8 und in der Stadt Landau bei 128. Die Kreisverwaltung SÜW meldet drei neue Fälle in einer Kita und eine Neuinfektion in einer Schule – beides in der Stadt Landau.