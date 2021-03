41 Corona-Neuinfektionen gibt es im Vergleich zum Vortag in der Südpfalz. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, entfallen 32 der neuen Fälle auf den Kreis Germersheim, die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße melden neun Neuinfektionen. Neue Fälle gibt’s in folgenden Einrichtungen: Im Naturwissenschaftlichen Technikum Dr. Künkele, Standort Landau, haben sich zwei Schüler aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes infiziert. Eine Person aus Landau/SÜW muss in Quarantäne. Eine betreute Person aus dem Landauer Bethesda wurde ebenfalls positiv getestet, in diesem Fall dauern die Ermittlungen noch an. In der Fachklinik Eußerthal sind fünf weitere Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich anderer Gesundheitsämter positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Diese haben die Einrichtung mittlerweile wieder verlassen und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem wurde ein Praktikant ohne Patientenkontakt aus der BioMed-Klinik in Bad Bergzabern positiv getestet. Auch hier dauern die Ermittlungen zu Kontaktpersonen noch an.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen für die Stadt Landau bei 42,7, für den Kreis Südliche Weinstraße bei 57,0 und für den Kreis Germersheim bei 109,3.

Mehr zum Thema