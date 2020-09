In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Schweighofen etwa 400 Liter Diesel aus fünf Baufahrzeugen und Schleppern abgelassen und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter einen Maschendrahtzaun, um auf das an die Hauptstraße angrenzende Gewerbegrundstück zu gelangen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern entgegen.