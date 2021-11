Die Impfaktion der Landauer Protestantischen Stiftskirchengemeinde war ein voller Erfolg. Wie Pfarrer Jürgen Leonhard schon am Vormittag mitteilte, hatte sich eine lange Schlange vom Gemeindehaus bis an die Waffenstraße gebildet. Gegen 16.30 Uhr berichtet Leonhard, dass die verfügbaren 400 Impfdosen, in der überwiegenden Mehrzahl vom Hersteller Biontech, wohl vollständig aufgebraucht werden. Für Erstimpfungen seien auch ein paar Dosen Johnson & Johnson dabei. Die Impfungen übernahm das mobile Impfteam des DRK. „Es gab den ganzen Tag über einen großen Andrang“, sagte Leonhard. Die Menschen hatten Zettel mit Uhrzeiten erhalten, zu denen sie wiederkommen sollten. Dabei sei man leicht in Verzug geraten. „Die Leute haben geduldig gewartet, es ist auch relativ schwierig, so einen Zeitplan einzuhalten.“ Die Impfaktion endet nach Redaktionsschluss.