In der Südpfalz sind seit Mittwoch 40 neue Corona-Fälle registriert worden, davon 15 an der Weinstraße und 25 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Landau bei 64,3, im Kreis SÜW bei 56,9 und im Kreis Germersheim bei 59,7.