Stefan Flick feiert 40 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Tretter Automobile. Wie Geschäftsführer Stefan Tretter mitteilt, arbeitete sich Flick in den vier Dekaden vom Automobilkaufmann-Azubi über diverse Stationen zum Serviceleiter für die Firmengruppe hoch. Seit 2017 ist Flick Serviceberater für den wachsenden Markt für Skoda und Opel In Landau am Neuen Messeplatz verantwortlich.