3G, 2G, G, GG, kleines g, 5G, es wird viel ge-G-t in letzter Zeit. Da kann man schon manchmal durcheinanderkommen. Hier eine Hilfe: Mit 5G (künftiger Mobilfunkstandard, außer, es wird so schnell ausgebaut wie das Breitbandinternet) können Sie sich künftig informieren, ob Sie in einem 3G- oder 2G-Gebiet sind, haben Sie 4G (derzeitiger Mobilfunkstandard) dauert es etwas länger, aber die Informationen fließen flüssig. Hier die Eselsbrücke: Flüssig fließt auch das GG (Gerstengebräu), vor allem dank g (Gravitationskonstante) können Wirte die G3-Regel (siehe Karikatur) umsetzen. Die 2- und 3G Regeln sind dank des Gesetzgebungsverfahrens (GGV) leichter zu verändern als das GG (Grundgesetz) und als die G3-Regel, die eher einem Naturgesetz ähnelt. Entfernbar wäre am ehesten ein G bei „gezapft“, das wird die Wirte aber nicht freuen. Auch das 3G in Landau und SÜW freut die Wirte nicht, ist aber von der Landesverordnung (LV – kein G [Spaßbremsen!]) so vorgesehen. Wir wünschen vG und vG (viel Gesundheit und viel Glück).