Mit dem „Hydrozwilling“, einem frei zugänglichen 3D-Modell im Netz, können Landauer anschaulich nachvollziehen, welches Risiko bei Starkregen für ihre Straße besteht.

Rheinland-Pfalz hat kürzlich den sogenannten Hydrozwilling freigeschaltet: Das digitale 3D-Modell simuliert für alle Kommunen im Land die Auswirkungen von Starkregen. Unter der Adresse www.hydrozwilling.rlp.de wird für jeden Teil der Stadt Landau gezeigt, wo Wasser abfließen kann und welche maximalen Wassertiefen an einzelnen Punkten möglich sind, informiert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Dort begrüßt man das neue Angebot. „Der ,Hydrozwilling’ schafft Transparenz und hilft dabei, Risiken für das eigene Haus und das gesamte Wohnumfeld besser einzuschätzen“, wird Sebastian Lorig, Vorstand des EWL, zitiert. Gleichzeitig weist der EWL darauf hin, dass digitale Simulationen die eigene Vorsorge zwar unterstützen, aber nicht ersetzen können.

Simulation zeigt, wo Wasser sich seinen Weg bahnt

Der „Hydrozwilling“ zeigt für ausgewählte Szenarien und für jedes Gebäude, wo sich bei Starkregen Wasser sammelt und welche Fließwege möglich sind. Liegt das Haus an einem Tiefpunkt? Führen gepflasterte Wege in Richtung Kellerabgang? Sammeln sich Wassermengen in Einfahrten oder Höfen? Der EWL empfiehlt, Hinweise aus digitalen Karten immer mit der Situation vor Ort abzugleichen und daraus konkrete Schritte für das eigene Gebäude abzuleiten.

Oft liegt laut EWL der Auslöser für Schäden auf dem eigenen Grundstück: verstopfte oder beschädigte Dachrinnen, Fallrohre, Hof- und Kellerabläufe. Auch ungenügend gesicherte Lichtschächte geraten bei Starkregen schnell an ihre Grenzen. „Wer diese Bauteile regelmäßig kontrolliert, reinigt und sichtbare Mängel behebt, verbessert den Abfluss und senkt das Risiko, dass Wasser ins Gebäude eindringt“, erklärt Markus Schäfer, Leiter der EWL-Abteilung Abwasserbeseitigung. Der EWL empfiehlt zudem, die Rückstausicherung am eigenen Haus – sofern vorhanden – in kurzen Abständen selbst zu kontrollieren und mindestens einmal jährlich durch einen Fachbetrieb warten zu lassen.

Besonderheit bei Gebäuden am Hang

Der EWL macht in diesem Zuge auch auf die „Rückstauebene“ aufmerksam. Diese bezeichnet die Höhe, bis zu der Wasser bei Rückstau in den Entwässerungsrohren im Gebäude ansteigen kann und bis zu der abgesichert werden muss. In der Regel entspricht diese Ebene der Geländeoberkante plus zehn Zentimeter am Anschluss an den Kanal in der Straße. Bei Gebäuden in Hanglage reicht diese Orientierung jedoch oft nicht aus, informiert der EWL. Besitzern von Gebäuden in Hanglage empfiehlt der Betrieb, sich bei Unsicherheiten in diesem Punk von einem Fachbetrieb beraten zu lassen.

Noch Fragen?

Hinweise zur privaten Starkregen- und Rückstauvorsorge bündelt der EWL online unter www.ew-landau.de/Abwasser/Starkregen/. Das Merkblatt „Schutz gegen Rückstau“ erläutert typische Schwachstellen, geeignete Rückstausicherungen und Wartungsintervalle. Bei individuellen Fragen zur Vorsorge berät der EWL per E-Mail an hochwasser@landau.de.