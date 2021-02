Seit Donnerstag haben die Gesundheitsämter in der Südpfalz 39 neue Corona-Infizierte registriert, davon zehn an der Südlichen Weinstraße, 29 im Kreis Germersheim. Eine ältere Dame aus der Verbandsgemeinde Offenbach ist an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Inzidenzzahlen gibt das Land auf Basis der Daten von Freitag, 14.10 Uhr, folgendermaßen an: 32 für Landau, 44,3 für den Kreis Südliche Weinstraße, 108,5 für den Kreis Germersheim. Dieser Wert gibt die Zahl der Neu-Infizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen an.

