Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden seit Montag 39 neu registrierte Corona-Infizierte in der Südpfalz. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind es fünf Personen, im Kreis Germersheim 34. Die Inzidenz liegt in Landau bei 32,1, im Kreis Südliche Weinstraße bei 81,1 und im Kreis Germersheim bei 117,8.