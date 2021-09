Die zuständigen Gesundheitsämter haben 39 neue Corona-Infektionen zwischen Rhein und Pfälzerwald gezählt. Wie die Verwaltungen mitteilen, gibt es 27 neue bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Germersheim, in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind es zwölf. Je ein Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau, der Landauer Montessori-Schule und der Grundschule Edesheim wurden positiv getestet. Dazu kommt eine erwachsene Person, die in der Nordringschule Landau arbeitet, sowie ein Mitarbeiter des Landauer Vinzentius-Krankenhauses. Die Südpfälzer Kommunen verbleiben in der untersten Warnstufe. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzen bei 111,4 in der Stadt Landau, 54,2 im Kreis SÜW und 100 im Kreis Germersheim.