Ein 39-Jähriger hat am Freitagmittag auf dreister Art versucht, ein E-Bike in Landau zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, war das Zweirad mit dem Vorderreifen an einem Fahrradständer in der Johannes-Kopp-Straße angeschlossen. Der 20-jährige Eigentümer hatte es dort abgestellt. Der 39-Jährige tauschte sein Rad mit dem E-Bike um, indem er das Vorderrad vom E-Bike abmontierte und es an sein Fahrrad anschloss. So wollte er mit dem E-Bike, das dadurch ein anderes Vorderrad hatte, entkommen. Doch sein Plan scheiterte, weil der Geschädigte ihn wenig später am Hauptbahnhof entdeckte. Die Polizei, die er verständigt hatte, traf den 39-Jährigen im Ostpark an. Das E-Bike wurde sichergestellt und dem Geschädigten zurückgegeben. Gegen den Fahrraddieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.