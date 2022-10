Ein 39-Jähriger hat am Samstagnachmittag am Landauer Hauptbahnhof randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann laut herumgeschrien und in einem Bus an den Ticketschalter getreten. Anschließend stieg der Mann aus, trat in der Luft herum und ging dann davon. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen gemeldet. Die Polizei konnte den Täter identifizieren, gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.