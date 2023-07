Ein betrunkener 39-Jähriger ist am Freitag nach einer Unfallflucht von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, haben Zeugen den Unfall samt Flucht gegen 19.50 Uhr in der Großfischlinger Straße Am Hofstück gemeldet. Später machten die Beamten ein Auto ausfindig, das zu der Fahrzeugbeschreibung passte. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie frische Unfallschäden und deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrer fest. Ein Test ergab 3,58 Promille Atemalkohol. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen dreistelligen Bereich. Des Weiteren hatte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.