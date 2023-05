Zwei Frauen sind Mittwochvormittag am Landauer Hauptbahnhof zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Dann nahm der Streit Fahrt auf als eine 39-Jährige einer 26-Jährigen erst eine halbvolle Bierdose ins Gesicht schlug und ihr anschließend in den Daumen der linken Hand biss, teilt die Polizei mit. Die 26-Jährige lag im Verlauf des Streits am Boden als eine dritte, bis dato unbekannte Person sie im Nacken packte, festhielt und damit drohte, dass der mitgeführte Hund würde sie beißen würde, wenn sie nicht ruhig liegen bliebe. Die 26-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Landau. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beschuldigte wurde im Bahnhofsbereich von der Polizei festgestellt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von 1,62 Promille. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen die „Beißerin“ wurde wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 0631 34073-0 oder per E-Mail bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de bei der Bundespolizei zu melden.