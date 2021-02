Zwischen Maikammer und Berg gibt es seit Montagmittag 38 neue Corona-Fälle. Darüber hinaus sind elf Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 22 neue Infizierte, wie das Gesundheitsamt berichtet. Bei allen Todesopfern handelt es sich um ältere Personen – um zwei Frauen und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, um fünf Frauen und zwei Männer aus der Verbandsgemeinde Offenbach und um eine Frau aus der Verbandsgemeinde Maikammer.

Im Bethesda in Landau ist ein Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. „Die weiteren Ermittlungen dauern noch an“, heißt es. Auch am Standort Landau des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße sowie am Vinzentius-Krankenhaus in Landau gibt es seit Montag jeweils zwei Mitarbeiter mit Corona. Im Seniorenheim Ludwigshöhe in Edenkoben wurden laut Gesundheitsamt vier Mitarbeiter positiv getestet. Auch dort laufen die Ermittlungen noch.

Für Landau liegt der Inzidenzwert bei 119,5 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 97,7. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis bislang 3298 Fälle gemeldet: 2701 Personen sind wieder gesund, 102 Menschen sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es 3090 Infizierte – 2781 gelten als gesundet, 91 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert bei 71,3.