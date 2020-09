Eine 38-Jährige wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Roschbach leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr auf der Landstraße 516. Demnach wollte ein 43-jähriger Autofahrer an der Einmündung nach Roschbach nach rechts auf die L 516 abbiegen. Dabei übersah er die von links kommende und sich auf der Vorfahrtsstraße befindliche 38-jährige Autofahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Durch die Kollision wurde die 38-jährige Frau leicht verletzt, sie musste vom alarmierten Rettungsdienst betreut werden. Für die Aufräum- und Abschlepparbeiten musste der rechte Fahrstreifen bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr musste in diesem Zeitraum von der Polizei geregelt und an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.