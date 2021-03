Die Gesundheitsämter melden seit Mittwoch 37 neue Covid-19-Infizierte in der Südpfalz, davon 16 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 21 im Kreis Germersheim. In der Verbandsgemeinde Edenkoben ist ein älterer Mann an oder mit Corona gestorben.

An der Weinstraße sind folgende Einrichtungen neu betroffen: im Pfalzklinikum Klingenmünster ist ein Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Queichheim zwei Betreute aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes.

Die Inzidenzwerte – Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – gibt das Land mit Stand Donnerstag, 14.10 Uhr folgendermaßen an: Landau 12,8, Kreis SÜW 36,2 und Kreis Germersheim 137,2.