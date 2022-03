Altdorf. 37 Pappeln am Lachgraben und am Rande der L540 in Altdorf müssen gefällt werden. Es besteht die Gefahr, dass Baumteile abbrechen. Da dort ein Wanderweg und die Straße verläuft, hat die Verbandsgemeinde für die Verkehrssicherheit zu sorgen, wie sie mitteilt.

Deswegen hat die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße der Verbandsgemeinde eine Ausnahmegenehmigung für die Fällung der Pappeln erteilt – bis 19. März. Der Fäll-Kran war aufgrund der Sturmereignisse in den vergangenen Wochen nicht verfügbar. Hinsichtlich des Artenschutzes – insbesondere der Vogelbrut – sieht die Kreisverwaltung in diesem Fall keine Bedenken, da „die Gehölze Anfang März noch nicht oder lediglich schütter belaubt sind und daher noch nicht mit Bruten in den Kronenbereichen zu rechnen ist“. Zudem würden die Bäume schonend – Stück für Stück – gefällt.

Für die gefällten Pappeln werden nach Angaben der Verwaltung im Herbst 37 standortgerechte Schwarz-Erlen gepflanzt und künstliche Nisthilfen im Umfeld aufgehängt.